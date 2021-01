Že dolgo sem prepričan, da je svobode izražanja toliko, kolikor nekemu – kateremu koli – sistemu to ustreza. Tudi tokrat – z omejitvijo (prepovedjo) uporabe družbenih omrežij predsedniku države – se je izkazalo prav to. Pa najsi bo to komunizem ali kapitalizem, če vzamemo samo dva popolnoma nasprotna si, sovražna pola. Vsak zase dopušča tisto, kar mu ustreza, oziroma to celo spodbuja. Nasprotne propagande pa niti omenjati ne sme. Lahko naredimo preizkus: transparent s provokativnim napisom »Živel komunizem«. Sprehodimo se po na primer naši domovini in potem še po krajih »zibelke demokracije«. Prepričan sem, da se nam pri nas ne bo zgodilo nič, medtem ko bi v ZDA s takim napisom izzval ogorčenje ne samo mimoidočih, ampak tudi oblasti. Trumanova doktrina iz leta 1947, s katero so ZDA začele podpirati protikomunistična gibanja po svetu, še vedno velja! Nič manjši sovražnik komunizmu je tudi Cerkev. Ne vem, kako bi se končal tak sprehod v Vatikanu, ki je tudi vnet borec proti komunizmu. Sicer pa imamo tudi pri nas vnete privržence »Trumanove doktrine« v vladajoči »partiji«, ki je trenutno na oblasti. Tako je to z demokracijo. Te je vselej ravno toliko, kolikor sistemu ustreza.

Kar pa zadeva kovček s kodami za izstrelitev medcelinskih jedrskih raket in predvsem bojazen, ki se je pojavila, da bi morebiti predsednik aktiviral te »igrače«: bodimo prepričani, da ta strah ni bil zaradi sočutja do žrtev in škode naravnemu okolju, ki bi jih izstrelki naredili v ciljnih državah. Ampak predvsem zaradi bojazni, kaj bi sledilo, ko bi od sovražnikov rakete priletele nazaj. Vsi ti »mozoljasti mulci« bi v trenutku ostali brez svojih milijonov in milijard zelencev. Prepričan sem, da je bil to poglavitni povod za takojšnje ukrepanje upraviteljev družbenih omrežij. Ko je bila realizirana prva računalniška povezava med univerzama Stanford in Berkeley v Kaliforniji leta 1969, si nihče ni predstavljal, da si bodo nekoč internet »prilastile« velike softverske korporacije v svoje namene.

Dr. Veselko Guštin, Zg. Kašelj