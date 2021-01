Teorija zarote QAnon je ustvarila veliko gibanje, ki mu pripadajo podporniki bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Globoko znotraj ameriške vladne birokracije naj bi bila oseba Q, ki sledilcem razkriva, da so v vladi pedofili in satanisti.

Do 20. januarja je veljalo, da bo Trump v okvirju velike čistke, imenovane Nevihta, s pomočjo vojske spravil za zapahe vse te pokvarjence in z njimi obračunal na množičnih usmrtitvah.

Nekateri so še med Trumpovim poslovilnim nagovorom v sredo zjutraj na vojaškem letališču Andrews v Marylandu videli znamenja, da se nekaj pripravlja. Okrog Trumpa da je namreč plapolalo 17 zastav in Q je 17. črka angleške abecede. Potem pa se je Trump vkrcal v letalo in odletel na Florido, v Belo hišo pa se je preselil eden od, kot so prepričani, »satanistov in pedofilov«, Joe Biden.

Spletna klepetalnica Telegram je sedaj polna zmedenih izjav, medsebojnega obtoževanja in poskusov napredovanja teorije. Eni pravijo, da je Biden le del velikega načrta Q-ja, drugi jim odgovarjajo, naj molčijo, ker je vsega konec, tretji se čudijo, kako so lahko bili tako neumni, nekateri pa ocenjujejo, da bo vse še v redu.

Nekateri vidijo skrita znamenja v izjavi Erica Trumpa, da najboljše šele prihaja. Trumpove besede pred odhodom na Florido, da bo v neki obliki prišel nazaj, tolažijo goreče pripadnike teorije zarote QAnon, ki ne verjamejo, da so se pustili vleči za nos. Tisti, ki služijo z nadaljevanjem zarote - prodajalci simbolov - zagotavljajo, da je Trumpov odhod del načrta, saj je predal pooblastila vojski, ki bo sedaj sama ukrepala.

Trump je o QAnonu dejal, da o tem ne ve nič, se pa zaveda, da ga imajo pripadniki radi, kar mu je všeč. V množici Trumpovih privržencev, ki so se 6. januarja zbrali v Washingtonu, je bilo veliko zastav in drugih simbolov QAnona, med petimi smrtnimi žrtvami vdora njegovih podpornikov v kongres sta bila dva pripadnika gibanja, še več pa jih je že v zaporu zaradi upora proti ameriški vladi.