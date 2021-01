Ronaldo ga je po uradnih podatkih statističnih portalov Opta in drugih presegel na sredini superpokalni tekmi proti Napoliju, ko je ob zmagi Juventusa z 2:0 zabil prvi gol na tekmi.

S tem je nogometaš z Madeire prišel do 85. zadetka v dresu stare dame in 658. gola v klubski karieri. V njej je zastopal še barve Sportinga iz Lizbone (5 golov), Manchester Uniteda (118) in Reala iz Madrida (450). V portugalski reprezentanci je na 170 tekmah dosegel 102 gola.

Največ golov je zabil v španskem prvenstvu, in sicer 311, sledi liga prvakov s 134. Največ zadetkov, 27, je dosegel proti Sevilli, 25 jih je dodal proti Atleticu iz Madrida.

Na večni lestvici po številu golov na uradnih tekmah je za Bicanom na tretjem mestu Brazilec Pele (757 golov), na četrtem je še en Brazilec Romario (743), na petem pa 33-letni Argentinec Lionel Messi, ki je za Barcelono in reprezentanco dosegel 719 golov.