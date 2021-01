Po testiranju v ponedeljek so se pri ministru razvili nekateri blagi simptomi, ki bi lahko spremljali okužbo, zato je minister preventivno ostal v samoizolaciji in danes ponovno opravil testiranje, ki pa je pokazalo pozitiven rezultat. Na ministrstvu za javno upravo so navedli, da bo Koritnik v skladu z navodili NIJZ ostal v izolaciji in nato po 10 dneh ponovno opravil test.

Trenutno ima blažje simptome, malenkost povišano telesno temperaturo in glavobol, a s sodelavci komunicira preko telefona, e-sporočil in videokonferenčnih orodij ter normalno opravlja delovne naloge, so še navedli. Z novim koronavirusom je okužen tudi direktor Sove Janez Stušek, ki se je v petek udeležil seje komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na kateri je bil skupaj z devetimi poslanci. Testi teh poslancev na novi koronavirus so bili negativni.

Do zdaj so bili s koronavirusom okuženi tudi ministri Andrej Vizjak, Anže Logar in Vasko Simoniti ter poslanci Matjaž Han, Danijel Krivec, Primož Siter, Soniboj Knežak, Gregor Židan, Tadeja Šuštar, Karmen Furman in Eva Irgl. Okužbo so med drugim potrdili tudi pri mariborskem županu Saši Arsenoviču.