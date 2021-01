V obeh taborih sta osrednja dvorana v Kairu in Egipt pred medsebojnim obračunom vzbujala čudovite spomine na leto 1999. Štirje slovenski takratni mladinski in zdajšnji članski reprezentanti (Jure Dolenec, Dean Bombač, Klemen Ferlin, Staš Skube) so v njej leta 2009 osvojili bronasto kolajno na SP po visoki zmagi proti gostiteljem s 35:24, selektor Ljubomir Vranješ pa je kot igralec v isti dvorani osvojil svoj edini naslov svetovnega prvaka s Švedsko, potem ko so Skandinavci v finalu pred 23.000 gledalci premagali Rusijo s 25:24. Makedonci sedmič nastopajo na SP (njihova najboljša uvrstitev je deveto mesto v Katarju 2015), premiero med najboljšimi reprezentancami sveta pa so doživeli - tako kot tudi njihov zvezdnik Kiril Lazarov – prav v Egiptu pred 22 leti.

Če bi imeli statistika in tradicija v resnici pomembno vlogo, bi le po izidih na dosedanjih medsebojnih dvobojih na velikih tekmovanjih logično sklepali, da naj bi Slovenija zlahka zmagala. Na štirih tekmah sta si reprezentanci sicer bratsko razdelili število zmag (2:2), a s to razliko, da so Slovenci dvakrat slavili na SP (v Katarju 2015 s 30:28, po tekmi je zdajšnji selektorjev pomočnik Uroš Zorman obračunal s »kavčarji« v Sloveniji; v Franciji 2017 s 30:22), nasprotniki pa dvakrat na EP z golom razlike: v Srbiji 2012 z 28:27, ko je Sebastjan Skube zapravil strel za nastop v olimpijskih kvalifikacijah za London; na Hrvaškem 2018 s 25:24).

V Kairu so Slovenci spet zelo slabo začeli tekmo in tekmeci, pri katerih je veteran Lazarov v prvem polčasu zgrešil vse strele iz igre, izkoristil pa vse tri sedemmetrovke v manj kot devetih minutah, so si hitro trikrat priigrali dva gola prednosti (4:2, 5:3, 6:4). Toda po zadnjem izenačenju na tekmi (9:9) so Severni Makedonci do odhoda na glavni odmor padli v skoraj devetminutni strelski post, Vranješeva četa pa je v tem obdobju dosegla štiri gole zapored za vodstvo s 13:9. V prvem polčasu je zelo uspešno ustavila najmočnejše nasprotnikovo orožje (navezo med desnim zunanjim Lazarovom in krožnim napadalcem Stojančem Stoilovom, ki bosta letos skupaj dopolnila kar 75 let), v vratih pa je blestel Urban Lesjak, ki je zgolj v prvem polčasu zbral 11 obramb ob kar 58-odstotni uspešnosti ustavljenih strelov.

Oslabljeni Severni Makedonci, ki imajo kljub številnim veteranom kar sedem debitantov na SP, so po prvem golu Lazarova iz igre v 33. minute za 10:15 očitno vrgli puško v koruzo. Lazarov je obsedel na klopi in se do konca tekme ni več vrnil na igrišče, zato je dal selektor Danilo Brestovac več priložnosti za igro tudi »rezervistom«. Slovenski rokometaši so zlahka polnili tekmečevo mrežo, v vratih je še naprej blestel igralec tekme Urban Lesjak (skupaj 18 obramb, 47-odstotna uspešnost) in razlika je počasi, a zanesljivo naraščala. V reprezentanci Slovenije se je vseh deset igralcev v polju, ki so dobili priložnost, vpisalo med strelce, končna razlika desetih golov (31:21) pa je bila tudi rekordna prednost na tekmi.