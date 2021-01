Sindikalne centrale bodo določbe iz sedmega protikoronskega zakona, po katerih bo lahko delodajalec zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga, v četrtek vložili v ustavno presojo. O posegih v delovno zakonodajo brez sodelovanja socialnih partnerjev so sindikati obvestili tudi Evropsko komisijo. Prepričani so namreč, da sprejeta rešitev pomeni sistemsko sprememb zakona o delovnih razmerjih, ne pa ukrepa za reševanje posledic epidemije.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) pa danes ni sprejel predlaganega sklepa, s katerim so želeli sindikati pozvati k odpravi določbe v primeru ugotovitve o njenem negativnem vplivu na vzdržnost pokojninske blagajne. Za je bilo 11 članov, proti pa 14.

Predstavniki sindikatov so v pobudi za sklic današnje izredne seje sveta pokojninskega zavoda ocenili, da je omenjena zakonska določba ustavno sporna. Po oceni predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidije Jerkič delavce diskriminira na podlagi starosti, ob tem pa znižuje pravice starejših delavcev in ogroža njihovo socialno varnost. Poleg tega naj bi prisilno upokojevanje pomembno posegalo tudi v delovanje Zpiz po finančni, organizacijski in kadrovski plati.

Z ukrepom naj bi zmanjšali brezposelnost mladih

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je očitke zavrnil in dejal, da je realnost ravno nasprotna«. Ukrep je bil po njegovih besedah v zakonodajnem postopku vključen v zakon po intenzivnem demokratičnem procesu v DZ z utemeljitvijo, da bo predstavljal hiter odgovor na dogajanje na trgu dela, kjer je vse več brezposelnosti zlasti med mladimi. Prepričan je, da gre za nujno in učinkovito rešitev, ki bo koristila tako mladim iskalcem zaposlitve kot starejšim delavcem.

S stališči vlade so se strinjali tudi delodajalci in predstavniki upokojencev. Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije je izpostavil, da zakon zgolj dopušča možnost odpuščanja za delavce s pogoji za starostno upokojitev, pri čemer pa ni nujno, da se bo delodajalec za to tudi res odločil. Ob tem pa določa tudi odpravnino. Da je ukrep nujen za mlade, se je strinjala tudi predstavnica upokojencev Anka Tominšek. »Mladi pozno vstopajo na trg dela. Delali bodo do 70. leta starosti, če bodo sploh dosegli 40 let pokojninske dobe,« je opozorila.

Generalni direktor zavoda Marijan Papež je pojasnil, da vsem delavcem s pogoji za starostno upokojitev ne bo prenehalo delovno razmerje. Po njegovih besedah je »potencialnih kandidatov« dobrih 9000, finančni učinek za letos pa naj bi znašal okoli 110 milijonov evrov.

Medtem ko člani sveta niso sprejeli sklepa glede odprave dela zakona, pa so z večino glasov pozvali k analizi učinkov izpostavljene določbe na dolgoročno finančno vzdržnost pokojninskega sistema in na dostojno nadomestitveno razmerje med plačami in pokojninami.