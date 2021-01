Polovici Američanov se danes zdi, da se po štirih letih končno zbujajo iz nočne more, drugi polovici, da se je zanje šele začela. V Washingtonu bo kot 46. ameriški predsednik opoldne (ob 18. uri po našem času) prisegel Joe Biden. Donalda Trumpa, ki ga je demokrat na volitvah premagal s 306 elektorskimi glasovi, na inavguraciji ne bo. S soprogo Melanio sta namreč že odletela na 1600 kilometrov oddaljeno posestvo Mar-a-Lago na Floridi. Trump je tako prvi predsednik v 150 letih in šele četrti v ameriški zgodovini, ki se ne bo udeležil zaprisege svojega naslednika. Po poročanju ameriških medijev se je želel iz prestolnice umakniti še pred inavguracijo, saj bi sicer moral uradno prositi za uporabo predsedniškega letala Air Force One. (Več o Trumpovem video nagovoru ob slovesu iz Bele hiše preberite proti koncu članka.) Zaprisege se bodo udeležili podpredsednik Mike Pence ter nekdanji predsedniki George Bush mlajši, Bill Clinton in Barack Obama, zaradi starosti in slabšega zdravja pa se je za izostanek na slovesnosti opravičil Jimmy Carter.

Dogajanje v Washingtonu lahko spremljate v živo:

Zastavice namesto obiskovalcev

A namesto pred navdušeno množico podpornikov bo Biden zaprisegel pred »peščico« povabljencev (30 namesto 200 tisoč), še največ pa bo v prestolnici vojakov, pripadnikov nacionalne garde, rezervistov. Območje okoli Kapitola, kjer bo potekala tudi zaradi pandemije novega koronavirusa okrnjena slovesnost, je že nekaj dni močno zavarovano, zaprli so celotno območje travnika National Mall od Lincolnovega spomenika pri State Departmentu do kongresnega griča, kjer se je ob vsaki zaprisegi ameriškega predsednika doslej zbrala skoraj nepregledna množica Američanov. Največ, 1,8 milijona, jih je prišlo pozdravit Baracka Obamo. Namesto ljudi so na zelenico postavili okoli 200.000 zastav, ki obenem predstavljajo žrtve pandemije. Spomenike in številke stavbe so zaščitili z žičnatimi ogradami in betonskimi bloki. Bolj kot na »deželo svobodnih« Washington te dni spominja na kakšno vojno območje, pišejo mediji.

Že vse od vdora Trumpovih podpornikov v ameriški kongres 6. januarja, ker da so »jim bile ukradene volitve«, kakor dosedanji predsednik še vedno vztraja, so varnostni ukrepi v prestolnici dodatno zaostreni. Doslej kakšne zarote za napad na Bidna niso odkrili, so pa v varnostnem pregledu FBI 25 tisoč pripadnikov nacionalne garde, ki varujejo današnjo inavguracijo, odkrili dva vojaka, povezana s skrajnimi desničarskimi milicami v ZDA.