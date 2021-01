Zadnje tedne se je veliko ugibalo, kje je Ma. Eden najbogatejših Azijcev z okoli 58 milijardami dolarjev premoženja je iz javnosti izginil, potem ko si je nakopal bes Pekinga zaradi nastopa na neki konferenci. Kritičen je bil do kitajskega finančnega sistema in je pozval k reformam.

Kitajske oblasti so se odzvale s preklicem 37 milijard dolarjev vredne prve javne ponudbe delnic finančne veje Alibabe, podjetja Ant Group. Kasneje so Antu naložile preoblikovanje poslovnega modela in omejile njegove storitve dajanja posojil, zavarovanja in upravljanja s premoženjem. Alibaba je medtem postala tarča protimonopolne preiskave.

Veliko je bilo tudi ugibanja, kaj je krivo za Majevo »izginotje«. Nekdanji prvi mož Alibabe se ni pojavljal v javnosti, niti se ni oglašal na svojih družbenih omrežjih.

Sedaj so vlagatelji očitno pomirjeni. V kitajskih medijih se je namreč danes pojavil video, na katerem Ma nagovarja podeželske učitelje v sklopu spletne slovesne podelitve nagrad, ki jo pripravlja njegova dobrodelna organizacija. Delnice Alibabe so na hongkonški borzi danes porasle za 8,5 odstotka.

V govoru je Ma pohvalil prizadevanja za dvig populacije iz revščine, kar je eden od osrednjih ciljev komunističnega kitajskega vodstva. Podeželskim učiteljem je obljubil še več podpore. »Kitajska je ... vstopila v novo fazo razvoja in se premika v smeri skupne blaginje,« je dejal med drugim.

Ma je tudi sam nekdanji učitelj, ki pa je svojo kariero obrnil v smer internetnega podjetništva. Z mesta predsednika Alibabe se je upokojil leta 2019, a še naprej uživa veliko pozornost zaradi svoje neposrednosti in jasnih stališč.

Peking se je medtem odločil prirezati peruti velikim kitajskim podjetjem in njihovim voditeljem. Lani so na Kitajskem za 18 let za zapahe poslali nepremičninskega tajkuna Ren Zhiqianga, in sicer zaradi domnevne korupcije. Do tega je prišlo nekaj mesecev zatem ko je spisal esej, kritičen do kitajske komunistične partije.