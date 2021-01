V četrtek bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu bo rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 8 do 13, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo oblačno, padavine na zahodu se bodo okrepile in postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo med 900 in 1400 metri nadmorske višine. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo povečini deževalo.