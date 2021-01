Trump bo v Sevnici gradil golfišče

Zadnje dejanje predsednikovanja Donalda Trumpa bo pobeg na posest Mar-a-Lago na Floridi. Toda njegovi tamkajšnji sosedi so zelo zlovoljni zaradi tega, ker naj bi Trumpovi poslej stalno bivali na Floridi. Donald in Melania sta nezaželena tudi v New Yorku, kjer sta sicer živela v zlatem stanovanju na Manhattnu.