Selfnes ima v nasprotju z velnesom, pri katerem so užitki trenutni, prednost, da njegovo prakticiranje prinaša dolgotrajne učinke. Gre za fizično aktivnost, sprostitev, razstrupljanje, samozdravljenje in krepitev občutkov samozadovoljstva. Gre za dokaj nov svetovni trend, ki se pojavlja zadnje desetletje, prakticirate ga lahko tako v notranjih kot zunanjih prostorih. Pomembno je, da izberete prostor, kjer lahko poiščete mir. Ena izmed oblik selfnesa je tudi gozdni selfnes. Gre za avtorsko delo, zasnovano v LTO Laufar Cerkno. Kot pravi Borut Pirih, eden izmed idejnih vodij projekta, predstavlja nov zeleni trend v slovenskem turizmu, ki temelji na izkoriščanju naravnih danosti in lepot Cerkljanskega ter vključuje naravne materiale, vire in lokalne izdelke. Ideja je bila plod viharjenja možganov treh avtorjev: Polone Kavčič, Mince Slakonja in Boruta Piriha. »Gre za drugačno vrsto velnesa, ki izhaja iz posameznikove zavestne odločitve o skrbi za svoje dobro počutje in zdravje ter v nasprotju z obstoječimi selfnes programi poteka v idiličnem naravnem okolju,« je zaupal sogovornik.

Selfnes v času koronavirusa Na edinstvenem gozdnem doživetju v obliki pohoda po nezahtevni urejeni pohodniški poti udeleženci na posameznih tematsko zasnovanih postojankah spoznavajo zdravilno moč narave in se sproščajo s pomočjo strokovnjakov s področij meditacije, osebnostne in duhovne rasti, refleksoterapije in kulinarike, obenem pa pokušajo cerkljanske kulinarične dobrote. »Udeleženci se naučijo tudi nekaj tehnik za spopadanje s stresom, okrepijo svoje zdravje in poskrbijo za vitalnost z lahkotnim gibanjem, hkrati pa gozd in naravno okolje spoznajo v drugačni luči, saj ga občutijo z vsemi svojimi čutili,« poudarja Pirih. Seveda je oblik gozdnega selfnesa več, največkrat imajo klasično izvedbo za manjše skupine (2–6 oseb). Izvedbe tudi personalizirajo, glede na želje posameznikov izvajajo programe za pare ali izključno za manjše skupine. Gozdni selfnes trenutno zaradi ukrepov in razmer ni na voljo, vendar pa lahko selfnes izvajamo tudi sami doma. »Opažam, da smo se v času korone ljudje 'ustavili' in večkrat pomislimo nase. Čedalje več ljudi se sprehaja, obiskuje planine in gozdove, bolj smo umirjeni in več naredimo za lastno zdravje. Vse, kar narediš za lastno dobro počutje, je selfnes,« strne sogovornik in doda, da lahko doma za selfnes poskrbimo z jogo, meditacijo, branjem knjig in odklopom od sodobnih tehnologij.