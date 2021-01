(Foto: AP)

Gvatemalske sile so tokrat ukrepale zelo zgodaj, in sicer v vasi Vado Hindo, vsega 50 kilometrov severno od tromeje s Hondurasom in Salvadorjem (na fotografiji). Kakšnih tisoč migrantov so poslali nazaj, številni, tudi matere z majhnimi otroki, pa so se razkropili po okoliških hribih in čakajo, kako naprej. Že samo do meje z Mehiko jih loči več sto kilometrov, tudi tamkajšnje oblasti pa pravijo, da jih ne bodo spustile v državo že zaradi bojazni pred širjenjem covida-19. Migranti pravijo, da želijo v ZDA delati in da bežijo pred nemogočimi gospodarskimi razmerami ter nevarnim življenjem, zlasti v Hondurasu.