Cepivo Moderne za zdaj le v treh zdravstvenih domovih

Cepivo Moderne so za zdaj prejeli v ljubljanskem, mariborskem in celjskem zdravstvenem domu. V nasprotju s prvotnimi napovedmi, da bo na voljo za “terensko” cepljenje pacientov v njihovem domačem okolju, bodo zdravstveni domovi tudi to cepivo uporabljali v svojih prostorih.