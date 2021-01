Tako smo izvedeli, da je bil na dopustu le dvakrat po en dan, da je bil strelovod in amortizer za napade na vlado, da je skupaj s Krekom delal do dveh, treh zjutraj in da je na koncu ostal negativen. Neverjetnih 8 (z besedo: osem!) minut pa je namenil zahvalam. In tako smo imeli gledalci občutek, da smo na podelitvi oskarjev, na katerih je Jelko dobil nagrado za glavno moško vlogo, stransko moško vlogo, najboljši scenarij, vizualne efekte, najboljši dokumentarni film in kakopak najboljši film na sploh.

Več o njegovem novem izzivu, tako je obljubil, pa bomo izvedeli v prihodnjih dneh. Ki bodo, tega še niste pozabili, kajne – ključni. Do takrat pa, saj veste, uživajte, dokler še lahko.