Moskva je na pogovor poklicala nizozemskega odpravnika poslov Joosta Reintjesa in ga obvestila, da imata dva nizozemska diplomata dva tedna časa, da zapustita državo, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

»Ruska stran, ki se je ravnala po načelu vzajemnosti, se je odločila iz Rusije izgnati dva diplomatska uslužbenca nizozemskega veleposlaništva v Moskvi,« je zapisano v izjavi.

Nizozemska je decembra iz države izgnala dva domnevna ruska vohuna, ki sta delala kot diplomata. Nizozemska obveščevalna služba AIVD je sporočila, da sta Rusa vohunila za visokotehnološkimi podjetji. Dodali so, da sta Rusa iz ruske zunanje obveščevalne službe SVR delala kot akreditirana diplomata na ruskem veleposlaništvu v Haagu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Rusko zunanje ministrstvo je danes te obtožbe označilo kot neutemeljene.

Odnosi med Haagom in Moskvo so zaostreni, odkar je bilo junija 2014 nad vzhodno Ukrajino, ki so ga zasedli ruski separatisti, sestreljeno letalo prevoznika Malaysia Airlines MH17, ki je letelo iz Amsterdama v Kuala Lumpur. Nizozemska odgovornost za sestrelitev letala, v kateri je umrlo 298 ljudi, od tega 196 Nizozemcev, pripisuje Moskvi.