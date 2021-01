Izvršni odbor DeSUS svetu stranke predlaga, da se pridružijo KUL

Izvršni odbor DeSUS svetu stranke predlaga, da DeSUS postane formalni član Koalicije ustavnega loka (KUL), v katero so že vključene LMŠ, SD, Levica in SAB. Predlaga še, da priporočajo poslanski skupini DeSUS, da podpre konstruktivno nezaupnico, je v izjavi novinarjem povedal prvak DeSUS in kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec.