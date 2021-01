Država danes v odplačilo 1,5 milijarde dolga

Državna zakladnica bo danes odplačala 1,5 milijarde evrov evrskih obveznic, ki jih je Slovenija izdala pred desetimi leti in so imele obrestno mero 4,375 odstotka, so sporočili s finančnega ministrstva. To predstavlja 40 odstotkov dolga državnega proračuna, ki zapade v tem letu.