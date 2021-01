Razpis nagrade skupine OHO

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je objavil javni razpis za nagrado skupine OHO 2021. Gre sicer za osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike do 40. leta starosti v Sloveniji, ki jo podeljujejo za kakovostno in inovativno umetniško delo, nastalo v zadnjih dveh letih. Razpis je odprt vse do 10. marca.