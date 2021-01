Na ekoloških otokih v Mestni občini Kranj, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur, kjer Komunala Kranj izvaja javno službo ravnanja z odpadki, z ekoloških otokov izginjajo zabojniki z rumenimi pokrovi, ki so namenjeni dodatnemu zbiranju mešane komunalne embalaže. Za odstranjevanje so se v Komunali Kranj odločili, kot so zapisali v kabinetu župana Kranj Matjaža Rakovca, da bi znižali stroške.

»V Komunali namreč iščejo načine, kako bi kljub čedalje višjim stroškom ravnanja z odpadki lahko cene komunalnih storitev obvladovali brez občutnih podražitev. Trenutno veljavne cene so iz leta 2016, stroški ravnanja z odpadki pa so se v zadnjih petih letih povečali za četrtino. V tem času se je namreč spremenilo veliko dejavnikov: od stroškov prevozov, prevzemanja in odlaganja odpadkov do minimalne plače,« pojasnjujejo v kabinetu župana.