Prvaki strank KUL so danes poudarjali, da so časi in razmere preveč hudi, da bi se lahko hecali, da gre za izbiro med zmago pravne države ali zmago mračnjakov in da je – ne nazadnje – pod konstruktivno nezaupnico en podpis več, kot je poslancev sedanje koalicije. (Foto: Luka Cjuha)