Preverimo, ali se v Gvajani lahko sankajo

‘Če se bo ta konec tedna znova povečalo število kršitev, bo policija zdravstveni stroki predlagala, da se prehajanje med občinami znotraj statistične regije, v kateri oseba prebiva, za namen rekreacije prepove in gibanje znova omeji na občino bivanja,« je včeraj v sporočilu za javnost zapisala Maja Ciperle Adlešič, predstavnica policije za odnose z javnostmi, ko je državljane Slovenije opozarjala pred gotovo vikend gnečo na najbolj priljubljenih zimskih turističnih točkah, kot sta Kranjska Gora v gorenjski statistični regiji in Velika planina v osrednjeslovenski statistični regiji. Ob tem pa je policija pozabila povedati, da so težave s parkirnimi mesti v teh krajih stalnica tudi v normalnih časih. Pa tudi to, da večina državljanov spoštuje omejitve gibanja znotraj regije, katere logična posledica je večja gostota ljudi na priljubljenih lokacijah.