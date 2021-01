Avstrijci iz dneva v dan dokazujejo, koliko jim pomenijo domači športni dogodki. Še posebej v alpskem smučanju, eni nacionalnih športnih panog. Vselej v nizkem startu čakajo, da kadar koli nadomestijo tekme svetovnega pokala. Potem ko so na začetku tega tedna zaradi angleške mutacije novega koronavirusa odpadle tekme v Wengnu, je roko nemudoma ponudil Kitzbühel. Toda novi sev jo je zagodel tudi najprestižnejšemu prizorišču svetovnega pokala, saj naj bi bilo v bližnjem Jochbergu 17 možnih primerov okužbe. Deželni glavar Günther Platter je v koordinaciji z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem in zdravstvenim ministrom Rudolfom Anschoberjem odločil, da Kitzbühel ne bo gostil wengenskih preizkušenj, da bi le izpeljali načrtovani program prihodnji teden. Avstrijci so nemudoma našli novo nadomestno lokacijo, tako da bosta v soboto in nedeljo slaloma v Flachauu.

Flachau je v zadnjih letih tradicionalno prizorišče ženskih tekem svetovnega pokala, nočni slalom pa je vrhunec ženskega dela sezone v slalomu. Moški so nazadnje tekmovali na solnograškem prizorišču pred desetimi leti, ko je bil na nočni preizkušnji najboljši Hrvat Ivica Kostelić, najboljši Slovenec pa je bil Mitja Valenčič na desetem mestu. Druga najbližja moška slalomska tekma v Flachauu ima že 17-letno brado, na njej pa je s četrtim mestom svoj najboljši rezultat v svetovnem pokalu dosegel Mitja Dragšič, v zadnjih letih vodja priprave proge na tekmah Zlate lisice. Največji slovenski moški uspeh na tekmah svetovnega pokala pa je v Flachauu dosegel Jure Košir, ki je leta 1996 zaostal le za Albertom Tombo in Mariom Reiterjem.

Najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin je na vseh štirih slalomih v tej sezoni osvojil točke svetovnega pokala. V Alti Badii je bil 20., Madonni di Campiglio 26., Zagrebu 16., v Adelbodnu pa 15. Vrhunsko uvrstitev še čaka, zanjo bi moral združiti po en nastop v Zagrebu, kjer je bil po prvi progi peti, in Adelbodnu, kjer je na drugi progi dosegel sedmi čas. Na zadnjih tekmah v Adelbodnu je Hadalin pokazal solidno veleslalomsko pripravljenost, saj je dvakrat osvojil točke svetovnega pokala. Vrhničan v Flachauu doslej še ni tekmoval.

Marco Schwartz bo imel posebno čast, da bo rdečo majico vodilnega slalomista prvič v karieri oblekel v rodni državi. Avstrijec si je vodilno mesto priboril s prvo zmago v svetovnem pokalu v Adelbodnu. Z zmago v Zagrebu in drugim mestom v Adelbodnu med favorite sodi tudi Nemec Linus Strasser, medtem ko je tretji v slalomskem seštevku Avstrijec Manuel Feller.