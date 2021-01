Za starše je nesprejemljivo, da šolanje na daljavo traja več kot pet mesecev, moti pa jih tudi, da pristojni v tem času, ko se epidemiološka slika ne izboljšuje, niso izoblikovali primernega in manj invazivnega koncepta šolanja. Ob tem so poudarili pomen šolanja in izobraževanja v živo, ker je po njihovi oceni to pomembno za socialni razvoj otrok in kakovost izobraževanja.

Vladi tudi očitajo, da poleg izobraževanja na daljavo ni omogočila nobene druge alternative, kot je denimo delitev šolskih razredov na manjše skupine, v okviru katerih bi lahko ohranjali priporočeno razdaljo, izvedbo turnusnega izobraževanja ali izjemoma en teden izobraževanje v šoli, en teden pa doma.

Po mnenju staršev v času izobraževanja na daljavo ni omogočeno obiskovanje dodatnega pouka, ki ga nekateri učenci nujno potrebujejo za doseganje zahtevne ravni znanja. Prav tako ni omogočena izvedba različnih krožkov, ki omogočajo skladen umski in gibalni razvoj otrok ter na pomemben način pomagajo otrokom pri razvoju socialni spretnosti in veščin.