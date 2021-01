S celostno podporo hardware startupov se s podporo zlate gazele Dewesoft ukvarja njeno hčerinsko podjetje, pospeševalnik Katapult. Njegovo poslanstvo je zapolniti praznino na področju pospeševalnikov strojne opreme v Sloveniji in startupom ponuditi celotno infrastrukturo, ki jo potrebujejo na svoji poti. Katapult v okviru pospeševalniškega programa HardwareSTART pripravlja serijo predavanj, namenjeno nudenju vseh potrebnih informacij startupom v različnih fazah njihovega poslovanja.

Gre za edinstven program, ki je namenjen slovenskim startupom, ki delujejo v panogi razvoja strojne opreme. Cilj programa je pomagati hardware stratupom pri testiranju produkta, izdelavi in izboljšanju prototipa ter zagonu množične proizvodnje. Udeleženci bodo spoznali, kako so v podjetjih Dewesoft, Katapult in EKWB razvijali svoje produkte od koncepta do uspešne prodaje na trgu. Program je bil zasnovan tako, da med drugim vključuje tudi aktivnosti povezovanja ključnih deležnikov tega okolja.

Od 20. do 28. januarja bodo potekale brezplačne interaktivne videokonference, namenjen startupom, ki so prejeli spodbude Slovenskega podjetniškega sklada. Prvo predavanja bo 20. januarja, ko bo soustanovitelj podjetja Dewesoft, dr. Jure Knez, vodil modul Od ideje v proizvodnjo hardware produkta. 21. januarja bo Mihael Gornik iz Katapulta vodil modul Določanje cene, kakovost, servis in podpora uporabnikom. Soustanovitelj in direktor Dewesofta Andrej Orožen bo 26. januarja govoril o materialnem poslovanju, 28. januarja pa bo sledil še modul Marketing in prodaja v industriji strojne opreme pod vodstvom Jake Klemenčiča iz podjetja EKWB. Vse štiri videokonference bodo potekale od 14. do 17. ure.

Dodatne informacije in prijave tukaj.