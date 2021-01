Pred jutrišnjo vložitvijo nezaupnice temperatura narašča

Premier Janez Janša dopušča nekaj možnosti, da bi konstruktivna nezaupnica zrušila njegovo vlado, morebitne prestopnike iz sedanje koalicije h KUL pa straši, da bi to privedlo do predčasnih volitev. V strankah KUL poudarjajo, da bodo storili vse, da bo nova vlada trajala do konca mandata.