»Nekaj zadnjih let je bilo to igrišče prava sramota,« pravi Vojko Korošec, ki že poltretje desetletje živi na Golniku in je kot nekdanji direktor Šolske košarkarske lige (ŠKL) velik navdušenec nad košarko ter športnim udejstvovanjem mladih. Igrišče je v teh dneh pod snegom, a poletne fotografije pričajo o polomljenih golih, dotrajani in nevarni razsvetljavi, nezavidljivem stanju teniškega igrišča, s katerega so poganjale rastline, polomljenih tablah brez košev za košarko… »Otroci so celo sami zamenjali table, da so lahko igrali košarko,« pravi Korošec.

Zemljišče v last dobila občina

Lansko jesen je po dolgih letih opozarjanj na neustrezne razmere na igrišču, ki predstavlja center dogajanja na Golniku, prišlo vsaj do formalnih sprememb, ki se bodo, kot upajo prebivalci tega kraja, odražale tudi na podobi in uporabnosti igrišča. Župan MO Kranj Matjaž Rakovec je po novembrski seji mestnega sveta naznanil: »Po dolgih letih nevzdrževanja površine ob Bolnišnici Golnik je Mestna občina Kranj z bolnišnico sklenila dogovor, da zemljišče preide v last občine. Ta bo zdaj poskrbela za obnovo tamkajšnjih športnih igrišč.« Korošec je bil novice silno vesel in v imenu uporabnikov igrišča upa, da se bo MO Kranj obnove igrišča lotila celostno in potem tudi redno skrbela za njegovo vzdrževanje. »Zagotovo se spodobi, da vanj vloži določena sredstva, saj je v svojo last dobila zemljišče v precejšnji vrednosti,« dodaja. »Občina bo morala nekako zagotoviti enakomeren razvoj krajevnih skupnosti. Zdaj se zdi, da smo tisti, ki živimo na robu občine, nekako pozabljeni,« opozarja naš sogovornik.

Sicer pa se Korošec spominja še zlatih časov tega igrišča. »Spomnim se, ko sem se pred 25 leti preselil na Golnik. Igrišče je bilo lepo in je živelo,« opisuje. Doma so imeli podjetje, v katerem so šivali košarkarske drese, in z njimi so oskrbeli tudi košarkaše, ki so se pomerili na ligaškem turnirju na golniškem košarkarskem igrišču. Spomni pa se tudi, kako se je kar nekajkrat z otroki podil po igrišču med igro nogometa.