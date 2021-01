Poslovno leto 2020 so zaključili z 10,3 odstotka nižjo realizacijo kot leto prej, tudi dobiček je bil za petino nižji, kar pa je še vedno zelo dober rezultat, ocenjuje prvi mož podjetja Marino Furlan. Da se je poslovanje v zadnjem četrtletju lanskega leta bistveno izboljšalo, pripisuje dejstvu, da so se v nekaterih državah odločili, da projekte, ki so zaradi krize obstali, vendarle zaključijo. »To so bile poslovne stavbe v Združenih arabskih emiratih in Savdski Arabiji, opremili smo večji hotelski objekt oziroma igralnico v Avstraliji in muzej v Ameriki, tudi v Italiji smo imeli dva zelo velika projekta v Rimu in Milanu, v Moskvi pa projekt bolnišnice.«

V prihodnjih mesecih še veliko neznank

V spomladanskem valu epidemije so imeli v podjetju kar nekaj težav z dobavo materialov. Nekatere države, recimo Italija, so bile dva meseca blokirane, tako da so dobavitelji začeli delati šele maja. Tudi dva pomembna dobavitelja Intra lightinga v tem času nista delala in šele maja je bilo šempetrsko podjetje eno izmed prvih, ki je prejelo potrebne materiale za izdelavo svetil. Dokler se evropski dobaviteljski trg ni končno sprostil, so morali preživeti z zalogami, navede Furlan in na vprašanje, kakšna so pričakovanja za letošnje leto, odgovori, da imajo projektov veliko, ali bodo realizirani, pa je nemogoče napovedati.

»Naredili smo načrte, ampak mislim, da v tem trenutku vsi delamo plane zelo na pamet, le po občutku, ne pa na osnovi podatkov. V naslednjih štirih mesecih, do konca aprila, bo zaradi koronske krize še veliko neznank,« poudarja Furlan, ki meni, da je najboljšo taktiko boja proti covidu ubrala Švedska, medtem ko je Evropa po njegovem preveč stroga. »Lansko leto je bilo katastrofalno za mnoge dejavnosti, tudi za naš športni center, ki je bil odprt samo januarja in februarja, julija in avgusta pa le napol. Pričakujem, da bodo v prihodnjih mesecih še vzponi in padci, saj še vedno zelo veliko ljudi oboleva, čeprav v večini primerov brez resnejših posledic,« še pove Marino Furlan in doda, da so delavce v tovarni doslej štirikrat testirali s hitrimi testi, pri čemer so našli okužene s covidom, ki niso imeli nobenih simptomov.