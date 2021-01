Kdo je poskusni zajček?

Cepivo je rešitev za globalno zdravstveno in ekonomsko krizo. To je ena redkih trditev, glede katere se strinja praktično ves svet, razen nekaj lunatikov, ki verjamejo, da je virus z Marsa. Težko težko smo ga čakali in dočakali. Pred novim letom so po prednostnem seznamu najprej cepili najranljivejše, med katerimi je tudi daleč največ žrtev kovida, to pa so stanovalci domov za ostarele.