Liga ABA se je znova znašla v primežu koronavirusa. Tekme odpadajo kot po tekočem traku, zato bo vodstvo tekmovanja moralo pokazati precej iznajdljivosti pri prilagajanju koledarja, klubi pa razumevanja. Zaradi okužb pri Krki je odpadla tekma 14. kroga proti Cedeviti Olimpiji, zaradi težav s potovanji pa med Mornarjem in Zadrom. Slovenski in hrvaški klub sta situacijo izkoristila in bosta tako jutri odigrala zaostalo tekmo 9. kroga.

Ob tem je zanimivo, da je Zadar zaradi okužb v moštvu odpovedal četrtkovo zaostalo tekmo 7. kroga proti Budućnosti, hkrati pa se z Ljubljančani dogovoril za jutrišnji obračun. Kakor koli, vloga favorita je jasna. Olimpija si proti Zadru nikakor ne sme privoščiti spodrsljaja, hkrati pa bi bil morebitni uspeh lepa popotnica pred sredino tekmo prvega kroga drugega dela evropskega pokala proti Virtusu iz Bologne. Košarkarji trenerja Jurice Golemca so imeli teden dni časa, da so se na prihajajoča tekmeca dobro pripravili in zbrali moči po napornih tekmah v Beogradu proti FMP in Megi. »Po dnevih negotovosti, ko smo se menili z različnimi nasprotniki, potujemo v Zadar. Gre za odlično vodeno ekipo, ki je v iskanju prave kemije v moštvu zamenjala že kar nekaj igralcev. Zdaj so jo našli, zmagali FMP v Beogradu in igrali dobro proti Crveni zvezdi. Smo kakovostnejši, a samo, če bomo igrali na stotih odstotkih sposobnosti,« razmišlja trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 14. krog, danes ob 17. uri: Borac – Partizan, ob 19. uri: Split – Budućnost, jutri ob 12. uri: Mega – Igokea, Primorska – FMP 0:20, Mornar – Zadar, Krka – Olimpija, C. zvezda – Cibona preloženo, zaostala tekma 9. kroga, jutri ob 17. uri: Zadar – Olimpija.