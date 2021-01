Minuli teden je prišel trenutek, ko je kot igralka zasijala tudi sama. Njenih pet minut slave je prišlo v televizijski seriji Dar Mar na televiziji Nova TV, o kateri do njenega prikazovanja ni smela govoriti. Serija je postavljena v leto 2019, ko je bila Grabar-Kitarovićeva še vedno predsednica Hrvaške, njena vloga pa je povezana z deklico Lindo, ki želi biti političarka, ko odraste, tako kot njena velika vzornica Kolinda. Zdaj so gledalci komedije Dar Mar končno videli, za kakšno vlogo gre. V prizoru, v katerem se pojavi nekdanja predsednica, Linda joče na klopi, Kolinda pa ji za tolažbo pokloni štipendijo za študij v Ameriki in ji nasuje nekaj življenjskih modrosti. »V življenju lahko postaneš vse, kar si želiš, le močno si moraš tega želeti,« ji reče. Linda pa vpraša: »Tudi predsednica?« »Seveda, tudi predsednica,« ji odgovori Kolinda. »Zdaj pa si obriši solze in lahko narediva en selfi. Poslala ti bom fotke. In Linda, kliči me Kolinda.«