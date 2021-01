Morale bi biti zadnje, ki se zaprejo, in prve, ki se odprejo. Ne vem, ali smo za to res naredili vse. Razmisliti moramo, kako bi v sedanjih težkih razmerah lahko imeli šole odprte. Mogoče ne takoj prav vseh, lahko vsaj začnemo tam, kjer je dinamika prenosa virusa drugačna, torej vsaj z vrtcem in prvo triado ali do petega razreda. Pri tem ni možnosti, pri kateri tveganja ne bi bilo. Glede na škodo, ki jo povzroča zaprtje šol, je med vsemi tveganji to še najbolj sprejemljivo. Lahko razmišljamo, kako je to tveganje mogoče prerazporediti in obvladovati. V uvidu moramo imeti, da tu niso le otroci, ampak tudi vzgojitelji in učitelji, ki niso vsi stari 25 let in z vrhunskim imunskim sistemom. Seveda želijo biti varno na delovnem mestu. Najbolje je najprej investirati v cepljenje, pomembno je prostovoljno in ponavljajoče se testiranje, ki naj jim bo vedno na razpolago. Delo