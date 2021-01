Supernova: Parkirna hiša bo končana spomladi

Od lanskega poletja na zemljišču med nakupovalnima centroma Supernova in E.Leclerc na Rudniku raste nova parkirna hiša. Slabe epidemiološke razmere v preteklih mesecih očitno niso imele negativnega vpliva na njeno gradnjo, saj je, kot kaže, na dobri poti, da bo do letošnje pomladi končana. V parkirni hiši, ki bo namenjena kupcem obeh nakupovalnih centrov, bo okoli 2000 parkirnih prostorov. Zgraditev parkirne hiše je le prva faza naložb na Rudniku. Tej bo namreč sledila še gradnja prizidka k Supernovi, v katerem bo poleg 20.000 kvadratnih metrov dodatnih površin in 60 novih trgovin še nov multipleks Cineplexxa in trampolinski park. Gradnja prizidka k nakupovalnemu centru naj bi bila končana spomladi prihodnje leto. vbr