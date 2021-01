Pandemija covida-19 ni samo velik zdravstveni izziv, ampak tudi družbeni in gospodarski izziv, zato bi morali kot posamezniki in družba poskrbeti za osnovno naravoslovno pismenost (na primer poznavanje delovanja in reprodukcije virusa v celici gostitelja), razumeti bi morali številke (na primer v spomladanskem valu pandemije je imel osemdesetletnik s covidom-19 petstokrat večjo verjetnost za smrtni izid bolezni kot dvajsetletnik s covidom-19) in poznati zgodovino nalezljivih bolezni (da so na primer pandemije v zgodovini povzročile več smrti kot vojne; da se nevarni izbruhi bolezni koronavirusov v kitajskih provincah vrstijo že več kot 20 let). Trdim, da je predvsem naša zgodovinska naravoslovna pismenost pomanjkljiva ali neobstoječa, zato se ne znamo resno spoprijemati z eno največjih globalnih kriz v zadnjem stoletju. Menim, da se o preteklih pandemijah, njihovih vzrokih in posledicah v šoli in medijih sliši občutno premalo.

Zgodovina nas uči, da se iz zgodovine ne učimo

Kako živ je naš spomin na pretekle pandemije? Za marsikoga je živa le izkušnja s ptičjo gripo, ki je leta 2006 oplazila Slovenijo. Mediji so pri poročanju o ptičji gripi morda celo pretirano napihovali strah, ki je sprožal paničen odziv med ljudmi. Na srečo pri nas obče ni povzročila večjih pretresov, razen kratkotrajnih sprememb v naših navadah (na primer upad uživanja perutnine). Prizadeti pa so bili in še vedno so (trenutno pri nas kroži virus aviarne influence H5N8, nenevaren za ljudi) ptice in rejci ptic. Marsikdo po taki izkušnji s pandemijo zaključi, da je bilo dvignjenega veliko prahu za prazen nič. Seveda to ne koristi pri odzivanju na veliko resnejšo pandemijo covida-19.

Velik tehnološki razvoj in družbene spremembe so nas očitno odmaknili od zavedanja nekaterih objektivnih nevarnosti. Starejše generacije žal izgubljajo svojo družbeno vlogo »nosilk« življenjsko pomembnih modrosti, izkušenj in verovanj, ki jih pripovedujejo in predajajo naslednjim rodovom. Posledično, v praksi, je naš spomin star toliko, kolikor sega v preteklost spomin najstarejšega prebivalca ali prebivalke v nekem kraju.

Vse kaže, da se iz zgodovinopisja ne naučimo vseh bistvenih lekcij za življenje, ki bi nas danes lažje privedle do ustreznih odgovorov ob pomembnih družbenih in okoljskih vprašanjih, kot so podnebne spremembe in pandemija covida-19.

Znanstveniki so na splošno enotni v mnenju, da se je s pojavom poljedelstva in živinoreje povečalo tveganje za virusne in bakterijske okužbe ter razvoj epidemij. Po zadnji veliki poledenitvi, ki se je končala pred 12.000 leti, so se postopoma vzpostavili okoljski pogoji za človekovo stalno poselitev. Zaradi ugodnejšega podnebja ter rastlin in živali, primernih za udomačevanje, so se človeške populacije začele hitro povečevati in bivati v tesnem stiku z udomačenimi živalmi. Če upoštevamo še takratno higiensko in zdravstveno stanje ljudi, razumemo podlago za pospešeno evolucijo zdravju nevarnih virusov in bakterij. O njihovi pomembni vlogi v zgodovini človeštva pričajo dobro dokumentirani primeri. Tri izpostavljam.

Epidemije nalezljivih bolezni so prispevale k propadu Rimskega imperija. Znana je Antoninova kuga med leti 165 in 180, ko je imperiju vladal cesar Mark Avrelij Antonin. Do leta 169 je vladal skupaj z Lucijem Verom, ki je umrl le nekaj dni po okužbi s takrat neznano nalezljivo boleznijo. V literaturi jo najdemo tudi pod imenom Galenova kuga, po znamenitem antičnem zdravniku in filozofu Galenu iz Pergamona, ki je znan tudi kot zdravnik gladiatorjev in pisec medicinskih knjig. Bolezen je iz prve roke opazoval leta 166, ko je bolezen izbruhnila v Rimu, in dve leti pozneje, ko je izbruhnila med vojaki v Ogleju. Na podlagi njegovih opisov znakov bolezni in posledic (od 3,5 do 5 milijonov umrlih) znanstveniki domnevajo, da je šlo najverjetneje za črne koze. Konec pandemije zaznamuje tudi smrt Marka Avrelija. Med znanstveniki se razpravlja o tem, ali je umrl zaradi kuge, poimenovane po njem, ali zaradi raka. Črne koze nam je uspelo izkoreniniti šele slabi dve tisočletji kasneje, leta 1979, in skoraj stoletje po odkritju učinkovitega cepiva ter množičnem cepljenju.