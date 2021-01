Kaplja čez rob

Ameriški predsednik Donald Trump ima ogromen politični kapital, sega v desetine milijonov, trenutno jih šteje dobrih 74. Toliko volilcev je namreč zanj oddalo glas na predsedniških volitvah, kar je drugo največje število v ameriški zgodovini sploh – takoj za Joejem Bidnom. In ta politični kapital ter tehtanje njegove koristnosti sta razloga, zakaj so se morali zgoditi vdor v kongres, prekinitev skupnega zasedanja obeh domov in fizični upor proti potrditvi legitimnih rezultatov volitev, da so republikanski veljaki vendarle končali nevarno igro podpiranja Trumpovega bizarnega izpodbijanja volilnega procesa in siceršnjih političnih izpadov in manevrov, kakršni so bili še pred nekaj leti nepredstavljivi. Na koncu pa je za to preračunljivost prišla politična cena.