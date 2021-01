Nedeljski dnevnik: Andrej Rekar, vremenski opazovalec na Kredarici – Življenje mu krojita vreme in čakanje

Andreju Rekarju življenje krojita vreme in čakanje. Tako je že 26 let, odkar je zaposlen kot vremenski opazovalec na naši najvišje ležeči vremenski postaji Kredarici, in na neki način je bilo tako tudi prej, ko je to delo 43 let opravljal njegov oče Janko.