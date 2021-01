Avstralska ribiča sta se v nedeljo odpravila na povsem običajen lov na rake. Ko sta nastavljala pasti, sta v daljavi slišala krike na pomoč. Z majhnim čolnom sta se odpravila za zvoki klica in zagledala golega človeka, ki se je na mangrovi skrival pred krokodili, ki so plavali v blatni vodi. Moški je imel otekle noge, poln je bil prask in umazan od blata.

Ribiča sta priskočila na pomoč in ga rešila. Povedal jima je, da je na območju mangrov preživel štiri dni, ker naj bi se izgubil na poti na novoletno zabavo. Živel je od polžev in drugih majhnih živali ter žuželk, ki jih je uspel ujeti. Ribiča je prosil za vodo. Kot sta nato povedala za tamkajšnji 9News, sta mu ob prihodu na obalo ponudila pivo in mu posodila hlače, nato pa poklicala nujno medicinsko pomoč. Šele takrat sta izvedela, da sta pred krokodili rešila ubežnika, ki se je pred dnevi uspel rešiti elektronskega oddajnika, ki je pripet na njegov gleženj beležil njegovo gibanje. Lokalne oblasti so ga tako že več dni iskale zaradi kršenja varščine. Obtožen je bil oboroženega ropa.

40-letni ubežnik je bil nato aretiran in v lisicah pripeljan v bolnišnico. Tam ga sedaj zdravijo, nadzorujeta pa ga ves čas dva policista, ki skrbita, da ne bi ponovno pobegnil.