Dogovor za gradnjo centra znanosti

Ljubljanska mestna občina in šolsko ministrstvo sta sklenila prodajno pogodbo za občinska zemljišča, na katerih namerava država zgraditi center znanosti. Na občini so sprva vztrajali, da so zemljišča pripravljeni zamenjati le za državni del prostorov v Križankah, a so zdaj očitno privolili v drugačno rešitev.