V Narodni galeriji so jeseni odprli razstavo Mojstrovine pinakoteke praškega gradu , ki bo na ogled do 21. februarja. Na njej je mogoče videti več kot petdeset mojstrovin iz zbirke cesarja Rudolfa II., med drugim vrhunska dela umetnikov, kot so Tizian, Tintoretto, Veronese in Rubens. (Foto: Tomaž Skale)