Zaradi rošad v stranki DeSUS stoji kadrovanje v kmetijstvu in gozdarstvu

Vnovična menjava predsednika stranke DeSUS in njen odhod iz vladne koalicije močno vplivata tudi na kadrovsko politiko na področju kmetijstva in gozdarstva. Uprava za varno hrano, zavod za gozdove in državno gozdarsko podjetje imajo že mesece le začasno vodstvo.