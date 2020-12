Res ne vem, zakaj bi morala biti mama vedno praktična in misliti predvsem na udobje drugih. Kajti sama si upam sanjati, da v nekem drugem, veliko bolj idealnem in pravičnem svetu, kjer meni drag cabernet sauvignon teče v potočkih in me vedno in povsod čaka primerno ohlajen džintonik in kjer slaba mama enostavno ne obstaja, mama lahko vozi avto, o katerem sanja. No, če sem povsem odkrita, dvomim, da bi katera koli mama, ki bi pri nakupu avta imela v mislih le sebe in morda še najboljšo prijateljico, s katero si konec tedna rada privošči skok do morja, sedla za volan enoprostorca. Sploh če bi imela pri izbiri kaj besede. Kajti praktično vozilo, ki pogosto spominja na štruco kruha, ni avto, o katerem sanja sodobna in aktivna ženska.

Strastna voznica namreč pogosto sanja o avtu z dvema sedežema, da družinsko pleme preprosto ne more z njo. Ali, še bolje, z enim samim sedežem, da lahko pobegne od vseh in si vzame čas samo zase. Zakaj ženska ne bi smela sesti za volan romantičnega kabrioleta ali poskočnega športnega avtomobila? Nečesa s pospeškom, da jo zbudi in ji ponovno zaigra otopelo srce. Nečesa, kar ji bo, ujeti v dnevno rutino šolskih obveznosti in popoldanskih športnih aktivnosti, povrnilo tisti občutek svobode, mladosti in spomine na divje dni, ko čas ni bil njen gospodar in odhoda iz hiše ni narekoval ritem dojenja ali časovno usklajevanje s partnerjem in varuško. Avta, ki govori, da je nevarna, vznemirljiva, polna skrivnosti in iskrive nagajivosti. Ko iščeš in si zaželiš začutiti veter v laseh in si predstavljaš, da sediš na sovoznikovem sedežu kabrioleta, ki ga vozi neverjetno čeden moški po cesti Les Corniches med Nico in Mentonom.

Zato si bom naslednjič, ko bom menjala družinski avtomobil in bom poleg prostornine prtljažnika izbirala trpežni tekstil v notranjosti, ki bo preživel gozdne dogodivščine kosmatega štirinožca, ter štela podstavke za skodelice za kavo in odlagalne površine, vzela čas in se sprehodila po salonu ter poiskala svoj sanjski avto. Kdo ve, morda pa kmalu sedem za volan sanjskega avta in ga odpeljem domov.