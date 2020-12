Žičniške naprave: Kdaj in kako bomo spet smučali, znova nejasno

Bila je tako rekoč idealna smučarska sobota na Krvavcu: sonce visoko na modrem nebu in dobrih deset centimetrov novozapadlega snega na sedemdeset centimetrov podlage ter le nekaj ducatov smučarjev na pobočjih. Dokler ni zdravstvena inšpekcija prisilno ustavila in zapečatila krvavških žičnic. Tako se je končalo napenjanje mišic med dvema Janezoma Janšo, direktorjem in predsednikom vlade kot predstavnikom oblasti.