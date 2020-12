Kapetan zlate slovenske reprezentance na prejšnjem evropskem prvenstvu je bil s tem drugi strelec zmagovalcev, Duncan Robinson je dosegel 23 točk, 17 pa Bam Adebayo. Za New Orleans je Zion Williamson nanizal 32 točk, štiri manj Brandon Ingram.

Miami, ki je izgubil uvodni dvoboj proti Orlandu s 107:113, je prišel do prve zmage, katere dirigent je bil Dragić. Ni sicer začel v prvi peterki, svoj prvi koš je zadel dve minuti in pol pred koncem prve četrtine za znižanje prednosti tekmecev na vsega točko (20:21). Po izenačenem uvodnem delu je sredi druge četrtine Miami povedel že za 20 in več točk, prav ob koncu tretje pa je razlika padla pod deset (79:70).

Pa je potem Dragić izsilil prekršek pod obročem ob izteku časa za napad in v skoraj izgubljenem položaju. Ljubljančan je potem v predzadnji minuti tega dela zadel oba prosta meta (81:70). Ko je že kazalo, da bo Miami zadnjo četrtino začel z dvomestno prednostjo, pa je trojko zadel Ingram za znižanje na 79:88.

JJ Redick z novo trojko goste popeljal le na šest točk zaostanka (85:91), do konca pa je bilo manj kot osem minut. A so domači potem končno začeli ponovno zadevati v napadu, tudi trojke. Štiri minute in pol pred koncem je Dragić ukradel žogo in jo popeljal na nasprotno polovico za koš pod obročem in povišanje vodstva na 101:87. Miami je po delnem izidu 16:3 dobri dve minuti pozneje povedel že za 16 točk in odločil dvoboj.

Sredi tekme je Miami doletela tudi slaba novica, zdravniška služba je namreč sporočila, da eden ključnih igralcev Jimmy Butler zaradi zvina gležnja do konca dvoboja ne bo mogel igrati. Tega, ali bo nared za naslednje tekme, pa še niso povedali.

V noči na soboto po slovenskem času bosta »božični« tekmi odigrala tudi preostala Slovenca v NBA. Dallas in Luko Dončića čaka dvoboj z aktualnimi prvaki Los Angles Lakers, Denver Vlatka Čančarja pa bo igral z drugo ekipo iz Los Angelesa, s Clippers.