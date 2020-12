Kljub temu da so bila v zadnjih letih nasprotovanja organizaciji silvestrskih ognjemetov vse glasnejša, je (bila) Ljubljana ena redkih mestnih občin, kjer so pri osrednjem ognjemetu vztrajali. V glavnem mestu so se tudi letos nadejali, da bodo ob polnoči nebo nad Ljubljano razsvetlile rakete, in to kljub omejitvi gibanja, ki bo med 21. in 6. uro veljala tudi na zadnjo noč leta 2020, tako da bi si občani lahko ognjemet ogledali le od doma.

Prirejanje ognjemetov prepovedano

A po odpovedi prazničnega sejma in gostinske ponudbe v hiškah, Miklavževega sprevoda, sprevodov dedka Mraza ter številnih drugih decembrskih dogodkov in koncertov so morali na ljubljanski mestni občini oziroma v javnem zavodu Turizem Ljubljana zdaj odpovedati še novoletni ognjemet. Vlada je namreč v načrt ukrepov, ki bodo veljali med decembrskimi prazniki, uvrstila tudi prepoved uporabe pirotehnike. »Omejitve gibanja ostanejo veljavne, od druženja do prepovedi zbiranja na javnih površinah, seveda tudi na silvestrovo, velja prepoved prodaje in uporabe pirotehnike in prirejanja ognjemetov,« piše v vladnem načrtu ukrepov med prihajajočimi prazniki.

V Turizmu Ljubljana bodo vladne ukrepe upoštevali. »Čeprav smo si prizadevali do zadnjega ohraniti vsaj delček prazničnega dogajanja, kamor sodi tudi tradicionalni ognjemet z ljubljanskega gradu, smo se morali danes zaradi nejasnosti situacije odločiti, da ga letos ne izvedemo,« so včeraj sporočili iz javnega zavoda. Dodali so, da bi izvajalec rakete, ki so bile predvidene za letošnji silvestrski ognjemet, prihranil za drugo priložnost.

Mnenja o novoletnem ognjemetu so med občani sicer deljena. Nasprotniki med drugim opozarjajo na negativne vplive ognjemetov na okolje, predvsem na kakovost zraka, ter na onesnaženje s hrupom. Letošnje prepovedi prodaje in uporabe pirotehnike so se tako razveselili tudi tisti, ki opozarjajo na stres, ki ga spremljajoče pokanje povzroča živalim, in izrazili željo, da bi se letošnja popolna prepoved prodaje in uporabe pirotehnike spremenila v stalen ukrep.