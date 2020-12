Prihodnje leto naj bi v Novem mestu začeli graditi stanovanjske bloke v Podbrezniku, kmalu pa tudi na območju Brod - Drage. Tako sta si vsaj zadala Mestna občina Novo mesto in Stanovanjski sklad Republike Slovenije ob včerajšnjem podpisu pogodbe o zamenjavi nekaterih zemljišč. Na obeh območjih naj bi tako skupaj dobili skoraj 400 novih najemniških stanovanj v blokih, med njimi tudi varovanih stanovanj za starejše. Večino stanovanj naj bi zgradili v treh do štirih letih, skupaj z zasebnimi investitorji pa se obeta okoli 500 novih stanovanj. »Vse to kaže, da danes v Novem mestu povpraševanje po stanovanjih bistveno presega ponudbo,« pravi župan Gregor Macedoni.

V zadnjih letih veliko individualnih gradenj »V Novem mestu smo imeli v preteklih letih kar neki zastoj pri večstanovanjski gradnji. Še največji kompleks z dvema blokoma s skupaj skoraj 120 stanovanji je zrasel na območju Broda. Tudi ta investitor bo prihodnje leto nadaljeval gradnjo dodatnih 120 stanovanj,« je dejal Macedoni. Kot pravi, pa je bilo v preteklih letih po celotni občini nadpovprečno veliko individualnih investicij. Po njegovih podatkih je tako novomeška občina v lanskem letu s petimi gradbenimi dovoljenji na tisoč prebivalcev močno prednjačila pred drugimi občinami. Po besedah direktorja Stanovanjskega sklada Črtomirja Remca, je sklad pridobil zemljišča na območju Brod - Drage že pred enim letom z odplačnim prenosom s slabe banke. »Z občino smo se zdaj dogovorili, da tisti del zemljišča na tem območju, ki za nas ni aktualen, zamenjamo za zemljišča v Podbrezniku, kjer si prav tako želimo skupaj z občino začeti čim prej graditi.« V Podbrezniku so tako z menjavo zemljišča pridobili možnost za gradnjo treh blokov s skupaj 105 stanovanji, še eno zemljišče pa je predvideno med drugim za oskrbovana stanovanja, kar pomeni skupaj 150 stanovanj. »Prvi blok bi radi z občino gradili skupaj, če se bo prijavila na naš razpis za soinvestitorstvo, hkrati pa bi začeli mi sami graditi tudi drugi blok. Upamo, da bomo lahko začeli graditi že v prihodnjem letu,« dodaja Remec. Na območju Brod - Drage oziroma v Mrzli dolini bo sklad gradil v prvi fazi približno 120 stanovanj in v nadaljnji še 30.