Dokumentarec predstavlja skrivno skupino aktivistov, ki tvegajo življenja, ko nasprotujejo sovražni kampanji do LGBT populacije v ruski republiki Čečeniji. Film je bil med drugim nagrajen v Berlinu in na festivalu Sundance. Režiral ga je David France, ameriški raziskovalni novinar, pisatelj in filmski ustvarjalec, ki se v svojih delih ukvarja z LGBT+ tematikami, so zapisali v društvu Škuc.

Po njihovih podatkih je imel letošnji festival rekordno število ogledov, tako kratkih kot celovečernih filmov. Za nekaj filmov, za katere niso imeli dovoljenja za spletno predvajanje, pa napovedujejo, da si jih bo mogoče ogledati na dodatku festivala, ki bo potekal v Slovenski kinoteki, takoj ko bo to mogoče. Takrat bo mogoče videti tudi zmagovalni film Dobrodošli v Čečeniji.

Zaradi premalo prijav nagrade mednarodne žirije na festivalu tokrat niso podelili, prav tako ne nagrade rožnati zmaj za slovenski film.