Okoli devete ure zjutraj se je na enem od delovišč na Slovenski cesti v središču Ljubljane pripetila tragična delovna nesreča. 31-letnik je med delom z višine okoli osemnajstih metrov omahnil v globino in umrl, so potrdili na ljubljanski policiji.

Policisti so opravili ogled dogodka, zraven so bili tudi preiskovalni sodnik, državni tožilec in delovni inšpektor. Policisti sicer še zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka.