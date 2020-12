»Ob 10.uri smo se ustavili v koloni. Do zdajle, torej v šestih urah, smo se premaknili za šest kilometrov. To je katastrofa, sramota za Evropo,« sta se danes popoldne na avtocesti malo naprej od Čateža jezila Darko Vukmirica in Goran Miletić, ki sta na pot z avtobusom iz Francije krenila včeraj popoldne. »Že 18 let delam v Parizu, vsako leto se ob tem času vračam domov, pa takih zastojev še nisem doživel,« je še dejal Vukmirica.

Vsako leto na mejnih prehodih s Hrvaško v predprazničnem času beležijo močno povečan promet pri izstopu iz Slovenije. Toda takšne gneče, kot je bila danes, najbrž vendarle nihče ni pričakoval. Danes sredi dneva je bila kolona pred Obrežjem dolga kar 15 kilometrov, čakalna doba na izstop iz države je bila po podatkih Policijske uprave (PU) Novo mesto deset ur, ob 16. uri pa osem ur. Kolona avtomobilov, večinoma iz Nemčije, Avstrije, Švice, se je takrat zgoščevala že pri kraju Gorenje Skopice, približno 14 kilometrov pred Obrežjem. »Do daljšega čakanja in zastojev prihaja zaradi ukrepov, ki jih izvajajo hrvaški varnostni organi na vstopu v državo, na našem območju je največ gneče na mejnih prehodih Obrežje in Metlika, kjer so potniki na izstop iz države čakali do tri ure. Povečan promet na vstopu v Hrvaško pričakujemo vse do jutranjih ur,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

»Zaradi velike gneče in s tem povezanih težav v lokalnem prometu na območju Metlike so policisti že v Novem mestu preusmerjali tovorna vozila namenjena v Metliko, proti Obrežju. Tako v Metliki, kot na širšem območju Brežic so tudi na vzporednih in lokalnih cestah poskušali zagotavljati kar najbolj nemoten promet za lokalne prebivalce,« je dodala Drenikova.