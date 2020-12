Priseljevanje v Kranjsko Goro zaradi ugodnejših razmer

Kranjska Gora je z epidemijo in omejitvenimi ukrepi postala občina z največ priseljenci iz drugih občin. Naši sogovorniki opažajo, da gre za lastnike počitniških stanovanj in hiš, ki so si s tem želeli izboljšati udobje v času omejitev. Ugodnosti na smučiščih pa uživajo samo tamkajšnji šolarji.