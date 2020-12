Dovoljenje za izredno uporabo cepiva bo FDA izdala v kratkem, prihodnji teden pa se obeta začetek distribucije prvih šest milijonov odmerkov cepiva Moderne. Od začetka tedna v ZDA že poteka distribucija cepiva podjetij Pfizer in BioNTech ter cepljenje zdravstvenih delavcev s tem cepivom.

Ameriška vlada namerava od Moderne odkupiti 200 milijonov odmerkov cepiva, od Pfizerja pa 100 milijonov. Pogaja se tudi z nekaterimi drugimi podjetji, ki razvijajo cepiva.

Med testiranji cepiva Moderne niso ugotovili alergijskih reakcij, kot se je to zgodilo pri nekaj prejemnikih cepiva Pfizerja. Od 30.000 udeležencev testiranja je za covidom-19 umrl moški, ki je dobil placebo, sicer pa je imel diabetes. Tudi to cepivo se uporablja le pri osebah, starejših od 18 let.

Po podatkih univerze Johns Hopkins je v ZDA do četrtka zvečer umrlo več kot 310.500 ljudi, z novim koronavirusom pa se jih je doslej okužilo 7,2 milijona. Okužbe in smrti hitro naraščajo povsod po ZDA. Newyorški guverner Andrew Cuomo je v četrtek sporočil, da je v sredo umrlo 120 ljudi, hospitaliziranih je 6147 ljudi, v sredo pa je bilo pozitivnih 5,38 odstotka testov.

Iz Kalifornije so poročali o 379 smrtnih primerih in 52.000 novih okužbah, bolnišnice pa se približujejo polnim kapacitetam. Bolnišnice v Louisiani, kjer zdravijo 1600 bolnikov s covidom-19, so trenutno polne. Cepivo je tam že prejelo 7000 zdravstvenih delavcev. V Teksasu nameravajo do konca meseca cepiti milijon ljudi. Tam je hospitaliziranih 9528 ljudi, v sredo pa jih je umrlo 252.