Tovarna zdravil Krka vsako leto za donacije in sponzorstva nameni 0,27 odstotka prihodkov, med drugim tudi zdravstvenim ustanovam za nakup medicinske opreme. Letos jim je tako omogočila nakup štirih naprav v skupni vrednosti 221.000 evrov.

Na Kliničnem oddelku za hipertenzijo UKC Ljubljana lahko po besedah predstojnice oddelka Jane Brguljan z novim ultrazvočnim aparatom opravijo več preiskav, bolnikom pa omogočijo boljšo in sodobnejšo obravnavo. »Zaradi svoje zasnove nam je v veliko pomoč pri obravnavi kompleksnih bolnikov, pri katerih lahko zdaj pregledamo več organskih sistemov,« je povedala Brguljanova. Novi aparat bodo povezali v obstoječi sistem UKC, s čimer bodo omogočili tudi konzultacije z drugimi oddelki.

Za nov ultrazvočni aparat so bogatejši tudi na oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto. Kot pravi predstojnica Tatjana Pavlin, jim omogoča predvsem večjo učinkovitost, izboljšala se je tako kakovost kot hitrost opravljenih preiskav, novi aparat omogoča tudi boljšo vidljivost, meritve in preglednejše shranjevanje podatkov. Uporabljajo ga predvsem za preglede novorojenčkov in otrok pa tudi mladostnikov, nosečnic in drugih. Z njim opravijo okoli 250 preiskav na mesec.

Na sodobni porodni postelji, ki jo je Krka februarja letos donirala ginekološko-porodnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, je do včeraj rodilo že 350 mamic. »Sodobna postelja je izboljšala porodne izkušnje posavskih mamic in zdravstvenemu osebju olajšala delo. Porodnici olajša porod, hkrati pa omogoča enostavno spremembo v operacijsko mizo, ko je to potrebno,« pravi predstojnica oddelka Mateja Vukmanič Pohar.

Že leta pa Krka skrbi tudi za opremo za najmanjše novorojenčke. Najsodobnejši inkubator za varno oskrbo nedonošenčkov, ki ga je Krka podarila enoti za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana, prezgodaj rojenemu malčku omogoča varnejši in normalnejši razvoj. »Daje mu natančno odmerjeno toploto, vlago, zaščiti ga pred svetlobo, hrupom iz okolja in pred mikrobi. Ima celo predvajalnik, ki omogoča, da lahko starši otročku tudi zapojejo in so tako z njim v stiku, ki ga otroček še kako potrebuje,« dodaja vodja enote in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom Lilijana Kornhauser Cerar.